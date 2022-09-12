В доме исчезло отопление: эксперт рассказал, как действовать в таком случае

В этом отопительном сезоне может возникнуть ситуация, когда исчезнет отопление. Особенно это касается украинцев, решивших остаться на временно оккупированных территориях. Как обезопасить свой дом в такой ситуации и, как действовать, читайте дальше.

Консультант по финансированию энергоэффективных мероприятий Николай Ильинов рассказал, как можно утеплить дом, быстро отремонтировать повреждения и не допустить сырости в доме.

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Что делать, если исчезло отопление

Слейте воду из систем отопления

Прежде всего, в случае, если в доме исчезло централизованное отопление, следует убедиться, что в системе нет воды. Это касается не только многоэтажек, но и частных домов. Дело в том, что при морозах вода замерзнет и трубы могут лопнуть.

Это также касается и тех домов, которые находятся на временно оккупированной территории или на подконтрольной Украине, где известно, что отопления не будет. Эксперт советует сделать это в ближайшей перспективе, к первым морозам.

Проверьте дымовые каналы

До наступления холодов следует также проверить дымовые каналы, чтобы жилье могло проветриваться. Если же вы в случае проверки поняли, что сквозняка нет, или он слаб, эксперт советует пригласить специалистов. В случае если их нет, то попробуйте почистить их самостоятельно. Если сложилась ситуация, когда вы не можете самостоятельно устранить проблему – не забывайте о коротких проветриваниях несколько раз в день.

В случае плохого сквозняка в дымоходах и вентиляции, в квартире будет повышена влага, из-за чего температура воздуха покажется значительно холоднее / Фото – Ивано-Франковск газ

Следите за уровнем влаги

В доме без отопления диваны, кровати, ковры и другие вещи, сделанные из ткани, будут поглощать влагу. Класть на пол ковер или матрасы следует только тогда, если вы сможете хотя бы раз в неделю при солнечной погоде выносить их на улицу просыхать.

Как утеплить дом

Позаботьтесь об окнах

Чем закрыть лучшее окна. Лучший вариант на зиму – закрывать их листами ДВП, ДСП или OСП. Еще один хороший вариант – экструдированный пенополистирол толщиной не менее 3 сантиметров. Если нет возможности приобрести специальные утеплители, можно воспользоваться одеялами и забить ими окна. Это поможет удержать тепло в доме ночью.

Лучший вариант на зиму – закрывать их листами ДВП, ДСП или OСП. Еще один хороший вариант – экструдированный пенополистирол толщиной не менее 3 сантиметров. Если нет возможности приобрести специальные утеплители, можно воспользоваться одеялами и забить ими окна. Это поможет удержать тепло в доме ночью. Стоит ли проветривать. Эксперт отмечает, что в солнечную погоду окна нужно открывать, потому что в квартире или доме скапливается влага. Если не проветривать дом, влажность будет усиливать чувство холода.

Эксперт отмечает, что в солнечную погоду окна нужно открывать, потому что в квартире или доме скапливается влага. Если не проветривать дом, влажность будет усиливать чувство холода. Что делать с деревянными окнами. Деревянные окна следует подготовить к зиме поролоновыми или резиновыми уплотнителями. Также можно взять старое постельное белье, разрезать на куски 5 сантиметров, намылить и наклеить по периметру окна. Когда она высыхает, хорошо держит холод, а весной ее легко снять.

Если в доме будет хотя бы температура +10 или +12 и сухо, то перезимовать возможно, считает Ильинов. А вот в случае повышенной влаги в помещении, будет казаться, что в доме холоднее.

Хорошо утепленные окна помогут сохранить тепло в осени / Фото – Pexels

Утеплите дверь

Эксперт объясняет, что имея только одну металлическую дверь, будет теряться очень много тепла. Советует по возможности изменить декоративное наружное покрытие и положить внутрь минеральную вату.

Утеплить дом может помочь еще одна дверь, даже деревянная. Прослойка воздуха между дверями сможет удержать тепло в квартире. Также между дверью и коробкой можно добавить резиновые или поролоновые уплотнители, закрыв щели.

Купите грелки и генератор

Конечно, эксперт советует не пренебрегать всеми известными способами, чтобы согреть зимой себя и свою семью. Речь идет о грелках, в частности резиновых, которые можно наполнить теплой водой. Ведь воду можно нагреть, например, на костре, а грелку положить потом в постель или спальный мешок. Такой способ поможет согреться даже в случае, если электроэнергия исчезнет.

Если деньги позволяют, то можно еще приобрести дизельный генератор. От него можно зарядить телефон, нагреть чайник и включить даже небольшой обогреватель.

Ну и, конечно, подготовить теплую одежду из натуральных тканей, антибактериальное термобелье для холодных условий. Предусмотрите хотя бы два разных набора одежды для улицы и сна, чтобы днем вы могли сушить ночную одежду, а ночью уличную.

Водяная грелка и теплая одежда могут согреть при низкой температуре в доме / Украинская энергетика

Что делать, если дом испытал разрушения

Украинцам, которые остались на оккупированных территориях или находятся в зоне боевых действий, следует подготовиться и к разрушениям дома. К примеру, от взрывов могут пострадать не только окна, но и стены. Возможны также повреждения крыши.

Повреждение стен и кровли

Чтобы быть готовым к возможному разрушению стены, эксперт рекомендует приобрести монтажную строительную пену. Он объясняет, что это быстрый способ залатать дыру. Среднего баллона пены хватить на 80 – 100 дыр в зависимости от размера. Пеной можно даже латать отверстия в стенах от осколков снарядов.

Подготовьте заранее толстую и плотную пленку, которой можно закрыть крышу при попадании снаряда. Лучшим в этом случае будет брезент, защищающий от дождя и ветра. Это может быть, например, наружная реклама, которая уже не нужна владельцу.