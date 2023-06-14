Расплатиться биткоинами: бизнес на Филиппинах активно внедряет расчет криптовалютой

Более 400 малых предприятий на Филиппинах смогут принимать оплату за свои товары и услуги в биткоинах. Такая потребность возникла, в частности, из-за сложностей с использованием кредитных карт.

Возможность для тех, кто не имеет кредитных карт

Провести оплату можно будет как в маленьких магазинах, так и бутиках с гостиницами. Это будет осуществляться с помощью инструментов компании Pouch, специализирующейся на платежах биткоинами.

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Как объяснили в компании, ограниченная доступность способов оплаты товаров и услуг для клиентов – серьезная проблема для филиппинского малого бизнеса. Ведь:

кредитные карты взимают комиссию до 3% ;

; не все жители страны имеют эти карты;

не у всех туристов есть местная валюта.

С ростом числа пользователей интернета и смартфонов на Филиппинах принятие биткоина как средства платежа открывает возможности для тех, кто не имеет кредитных карт или местной фиатной валюты. Позволяя совершать покупки онлайн или в магазине,

– рассказали криптоэксперты.

Как это будет работать

С помощью любого криптовалютного кошелька клиенты будут сканировать QR-код продавца.

Pouch будет конвертировать биткоины в песо, переводя средства непосредственно на банковский счет продавца.

Что говорят предприниматели

Некоторые предприятия на популярном среди туристов острове Боракаи уже внедрили биткоин-платежи. По их словам, это "хорошая альтернатива высоким комиссиям, которые взимаются с пользователей кредитных карт". А кроме того, такой ход позволил:

привлечь более широкую клиентскую базу;

увеличить продажи.

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