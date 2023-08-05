Компания Маска обладает немалым количеством крипт: можно ли его считать биткойнером

В феврале 2021 года компания Tesla инвестировала 1,5 миллиарда долларов в биткойны. В это время организация начала принимать биткойны, как платежное средство, но впоследствии отказалась от этой идеи. В том же году Илон Маск начал активно взаимодействовать с криптой.

История Илона Маска с биткойном неоднозначна

Илон Маск показал себя как человек, повторяющий популярные нарративы о криптовалюте. К примеру, когда биткойн активно критиковали за вред для окружающей среды, он тоже приобщился к этому течению. Именно поэтому в мае 2021 года Tesla перестала принимать биткойн в качестве платежного средства, но свои резервы не продавала.

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В 2022 году, когда фиатная цена биткойна многократно упала (до 15 500 долларов), произошла трансформация взглядов бизнесмена. В этот период экосистема монеты продемонстрировала стабильность на фоне банкротств других популярных проектов и бирж.

Именно тогда Tesla объявила, что продала 75% владеющей владельцем крипты на сумму 936 миллионов долларов. Компания с тех пор владеет биткойнами на 184 миллиона долларов.

Когда Маск купил Twitter, которым пользовалось много криптоинвесторов, ожидалось, что он добавит криптовалюту как способ оплаты на площадке. Однако этого не случилось, что привело к оттоку пользователей в соцсети Nostr, которая решилась пойти на встречу криптообразования.

Может ли владелец Tesla считаться биткойнером

Маска нельзя назвать биткойнером в полном смысле этого слова, хотя сначала он и поддерживал валюту. Дело в том, что его стратегии и взгляды не совпадают с политикой биткойн-сообщества. На это есть три причины:

он измеряет стоимость криптовалюты в фиатных средствах;

поддерживает мифы об экологии;

желает использовать свою популярность для манипуляций ценой монеты.

Можно сказать, что Илон Маск остается предпринимателем, который пользуется фиатной и криптовалютой, чтобы приумножить свое состояние. Однако он не является активным поклонником и участником крипторинка.