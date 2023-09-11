Оценка себестоимости биткоина снизилась на 3 тысячи долларов

На цену биткоина напрямую влияет стоимость электроэнергии. Снижение себестоимости криптовалюты сильно сказывается на доходе майнеров, аналитики работают над тем, чтобы выровнять эту ситуацию.,

Влияние стоимости электроэнергию на цену биткоина

После того как состоялся пересмотр методологии Кембриджского индекса потребления электроэнергии, международный финансовый холдинг JPMorgan снизил цену себестоимости изготовления биткоина.

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Стоимость крипты снизилась с 21 до 18 тысяч долларов. После этих изменений, цена на электроэнергию будет иметь меньшее влияние на цену криптовалюты.

Ранее мы подсчитали, что каждое изменение стоимости электроэнергии на один процент на киловатт-час приводит к изменению себестоимости добычи. Bitcoin на 4 300 долларов. После просмотра методологии CBECI мы видим, что эта чувствительность снизилась, но незначительно – примерно до 3 800 долларов.

– заявили аналитики JPMorgan.

Следует понимать, что снижение курса биткоина, которое ждут в будущем, сильно ударит по майнерам. Размер их дохода снизится, при этом рост цены электроэнергии увеличит текущие расходы.

Крупнейший в мире агрегатор крипты CoinGecko считает, что нынешняя рыночная цена биткоина – 25 800 долларов.

Просмотр индекса потребления необходим для того, чтобы увеличить его точность. Аналитики, согласно новой методологии CBECI, определяют что не все оборудование майнеров равноценно влияет на хешрейт биткоина. Кто-то для майнинга использует более старую технику, другие – несколько компьютеров с разной степенью производительности.