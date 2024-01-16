ЕС может продлить торговые льготы для Украины: Польша будет недовольна

Уже сегодня Еврокомиссия может еще на год продлить режим льготной торговли для Украины. Польша выступит против такого решения, но на ситуацию это не повлияет.

Продолжат ли льготы на торговлю

Льготы для Украины могут продлиться до июня 2025 года. ЕС планирует приостановить тарифы и импортные квоты на украинскую продукцию, чтобы помочь нашей экономике.

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Еще 25 мая 2023 года Совет ЕС продлил приостановку действия всех таможенных пошлин, квот и мер торговой защиты для украинского экспорта до июня 2024 года.

Однако на этот раз Еврокомиссия может дополнить свое разрешение пунктом, позволяющим остановить украинский экспорт, если он перенасытит рынки некоторых стран-участниц.

К слову Польша, несмотря на смену власти, не отказалась от протекционистской политики предшественников. По всей вероятности, она хочет заключить с Украиной соглашение об экспортном лицензировании продукции. Несмотря на это, позиция Варшавы не сильно повлияет на решение ЕС, ведь его примут большинством голосов.

5 стран просят ЕС вернуть пошлину на зерно Украины

Министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии прислали совместное письмо для Еврокомиссии, где попросили ввести импортные пошлины на украинское зерно.

В письме страны сообщили о более дешевую сельскохозяйственную продукцию, которая "поглощает их экспортные рынки". Также они указали, что производят значительно больше зерна и кукурузы, чем могут потребить, а это является ключевым для европейской продовольственной безопасности и стратегического суверенитета ЕС.

Именно поэтому Брюсселю необходимо ввести меры, которые защитят пределы граничащих с Украиной рынков стран-членов, помогая им использовать весь свой экспортный потенциал. Одной из таких мер может быть введение импортных пошлин на наиболее чувствительные сельскохозяйственные продукты,

– написано в письме.

Министры добавили, что их страны понесли убытки из-за приостановки квот для Украины и требуют, чтобы Еврокомиссия проверила, соответствует ли украинское производство стандартам ЕС.