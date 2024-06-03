50 миллионов тонн груза: украинский морской коридор продолжает работать: украинский морской коридор продолжает работать

За 9 месяцев украинским морским коридором было экспортировано 50 миллионов тонн грузов. Это рекордные объемы для Украины.

Объемы экспорта по морскому коридору

За последние 9 месяцев украинский морской коридор продемонстрировал рекордные показатели. По нему было экспортировано 50 миллионов тонн грузов различного типа.

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Начиная с первого судна Joseph Shulte, вышедшего по Украинскому коридору 16 августа 2023 года, украинские черноморские порты переработали этот рекордный объем грузов несмотря на постоянные атаки врага на нашу критическую инфраструктуру. Это 1 737 обработанных судов,

– написали в администрации морских портов Украины.

Экспорт сахара в ЕС прекратится

Этот коридор был создан Военно-Морскими силами ВСУ. С августа он обеспечил почти 33,8 миллиона тонн грузов, что превышает показатели работы в рамках "зерновой инициативы".

Исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что объемы экспорта сахара в Европу достигли лимита, установленного новыми правилами "торговых льгот".

Высоцкий добавил, что другие рынки останутся без ограничений.

Впрочем рынок ЕС откроется только с 1 января, и тогда станет понятно, какие будут объемы экспорта,

– говорит Тарас Высоцкий на аграрной конференции.

В апреле Евросоюза объявил об ограничениях после масштабных протестов фермеров. По заявлениям аграриев, они якобы столкнулись с нечестной конкуренцией со стороны производителей за пределами блока, как Украина, которая не сталкивается с экологическими правилами и бюрократией, как они.