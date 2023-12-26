Доходы майнеров биткоина за 2023 год выросли в четыре раза

В прошлом году люди, занимающиеся майнингом биткоина, заработали на 400% больше благодаря комиссиям. Каждый день из комиссий они получали около 2 миллионов долларов только из комиссий.

Доходы выросли от комиссий

За весь 2023 год их доход составил около 10 миллиардов долларов, а за последние 15 лет – 57 миллиардов долларов. Эти цифры основываются на том, что майнеры сразу обменивают биткоин на обычные деньги.

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Но многие майнеры хранят биткоин, надеясь на дальнейший рост его стоимости.

В декабре 2023 года майнинг стал наиболее прибыльным за последние два года, достигнув 0,12 доллара за каждый терахеш в секунду.

Тогда же увеличилась сложность добычи биткоина, достигнув рекордного уровня на отметке 72,01 T, увеличившись на 7%.

Годовая динамика

За весь год эффективность майнинга выросла почти вдвое. Показатель производительности подскочил с 250 EH/s в начале года до 480 EH/s на текущий момент.

! В декабре также состоялся бум в сфере биткоина из-за нового тренда под названием Ordinals, что привело к еще большему росту комиссий и доходов майнеров.