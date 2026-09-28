Легкі цілі закінчилися: чому санкції проти Росії даються Європі дедалі важче

Євросоюзу буде складно ухвалити 22-й пакет санкцій проти Росії через несподівані політичні ігри партнерів. На цьому тлі Брюсселю, вочевидь, доведеться зміщувати акцент із постійного розширення санкцій на боротьбу з їх обходом.

Чому в ЄС торгуються за санкції

Останнє продовження персональних санкцій проти росіян показало, що обговорення нових обмежень дедалі частіше стає інструментом торгу, коли уряди ЄС вимагають поступок у непов'язаних питаннях, пише Euractiv.

Так, минулого тижня блок погодився виключити зі списків російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана в обмін на продовження дії інших санкцій. На цьому наполягали три країни:

Франція;

Словаччина;

та Люксембург.

Така ініціатива викликала серйозне занепокоєння серед дипломатів.

Як зазначає старший аналітик Європейського політичного центру Філіпп Лаусберг, з 2022 року фокус змістився. Наприклад, Париж вимагав поступок заради звільнення двох своїх громадян з в'язниці в Азербайджані, і одного з них помилували одразу після підписання санкційної угоди.

Це ставить під загрозу подальші пакети санкцій проти Росії.

Які цілі залишилися для нових обмежень

Експерти ввважають, що якщо Брюссель і ухвалить 22-й пакет санкцій, йому доведеться значно складніше. Адже, за словами Лаусберга, "легкі цілі" вже значно вичерпані, оскільки попередні пакети охопили нафту, газ, сировину, експортний контроль і фінансові санкції.

Тепер під прицілом опинилися:

"тіньовий флот" Росії;

криптобіржі;

та компанії у третіх країнах, які допомагають Москві обходити експортний контроль.

Проте зупинити такі схеми вкрай важко. Проблема полягає в тому, що способи обходу санкцій постійно змінюються..

Це трохи схоже на гру в кішки-мишки,

– пояснює Лаусберг.

Під час останніх обговорень один із послів ЄС також запропонував просувати менші пакети санкцій, аргументуючи це тим, що так переговори буде легше проводити.

Експерти визнають логіку такого підходу. Але чим більше буде пакетів, тим більше з'явиться і можливостей в окремих членів ЄС для їх блокування.

Нагадаємо, Україна різко засудила зняття санкцій ЄС з Усманова та Фрідмана. Зокрема, президент Володимир Зеленський заявив, що "сигнали про зняття санкцій з окремих російських олігархів виглядають самовбивчо та контрпродуктивно".