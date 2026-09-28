Почему в ЕС торгуются за санкции

Последнее продление персональных санкций против россиян показало, что обсуждение новых ограничений все чаще становится инструментом торговли, когда правительства стран ЕС требуют уступок по несвязанным вопросам, пишет Euractiv.

Так, на прошлой неделе блок согласился исключить из списков российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана в обмен на продление действия других санкций. На этом настаивали три страны:

Франция;

Словакия;

и Люксембург.

Такая инициатива вызвала серьезную обеспокоенность среди дипломатов.

Как отмечает старший аналитик Европейского политического центра Филипп Лаусберг, с 2022 года акцент сместился. Например, Париж требовал уступок ради освобождения двух своих граждан из тюрьмы в Азербайджане, и одного из них помиловали сразу после подписания соглашения о санкциях.

Это ставит под угрозу дальнейшие пакеты санкций против России.

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Какие цели остались для новых ограничений

Эксперты считают, что если Брюссель и примет 22-й пакет санкций, ему придется гораздо сложнее. Ведь, по словам Лаусберга, "легкие цели" уже в значительной степени исчерпаны, поскольку предыдущие пакеты охватывали нефть, газ, сырье, экспортный контроль и финансовые санкции.

Теперь под прицелом оказались:

"теневой флот" России;

криптобиржи;

а также компании в третьих странах, которые помогают Москве обходить экспортный контроль.

Однако остановить такие схемы крайне сложно. Проблема заключается в том, что способы обхода санкций постоянно меняются.

Это немного похоже на игру в кошки-мышки,

– объясняет Лаусберг.

В ходе последних обсуждений один из послов ЕС также предложил продвигать более небольшие пакеты санкций, аргументируя это тем, что так переговоры будет легче вести.

Эксперты признают логику такого подхода. Но чем больше будет пакетов, тем больше появится и возможностей у отдельных членов ЕС для их блокирования.

Напомним, Украина резко осудила снятие санкций ЕС с Усманова и Фридмана. В частности, президент Владимир Зеленский заявил, что "сигналы о снятии санкций с отдельных российских олигархов выглядят самоубийственно и контрпродуктивно".