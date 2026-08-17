ЄС готує наймасштабніший пакет санкцій проти Росії від початку війни

Європейський Союз восени планує суттєво посилити санкційний тиск на Росію. Дипломати готують найбільший пакет обмежень від початку повномасштабної війни.

Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt.

Що відомо про посилення санкцій проти Росії?

За її словами, восени вона представить наймасштабніший список санкцій проти Росії від початку війни. Каллас зазначила, що після запровадження нових обмежень загальна кількість російських фізичних та юридичних осіб, які перебувають під санкціями ЄС, одразу збільшиться приблизно на третину.

Водночас представниця ЄС не розкрила, коли саме буде представлений новий пакет та які конкретно обмеження він міститиме.

Глава дипломатії Євросоюзу наголосила, що санкції вже суттєво вплинули на російську економіку та її здатність вести війну. За словами Каллас, запроваджені ЄС обмеження вже коштували Росії понад 1 трильйон євро, які могли використовуватися для фінансування її військової машини.

Тиск має продовжувати зростати доти, доки Москва не припинить війну,

– заявила Каллас.

Нагадаємо, Сенат США схвалив законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії 68 голосами проти 9. Документ передбачає санкції проти російських чиновників і мита до 100% для країн, які купують російські енергоносії, зокрема Китаю та Індії; далі його має розглянути Палата представників.

Зеленський подякував американським сенаторам і заявив, що посилення санкційного тиску на Росію допоможе наблизити завершення війни.

Зазначимо, експерт Андрій Городницький вважає, що навіть після ухвалення документа санкції можуть не запрацювати одразу, адже Дональд Трамп матиме значні повноваження щодо їхнього застосування.