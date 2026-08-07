Про це пише Reuters.

Що відомо про підтримку законопроєкту Грема щодо санкцій проти Росії?

За даними журналістів, що законопроєкт Ліндсі Грема підтримала переважна більшість верхньої палати американського парламенту: 68 голосів за, дев'ять – проти.

Тепер Палата представників має розглянути цю ініціативу вже наступного місяця.

Цей законопроєкт передбачатиме введення санкцій проти російських чиновників та затвердження жорстких митних тарифів щодо Китаю, Індії та інших країн з метою зменшення їхньої залежності від російської нафти та газу.

Ініціатива також передбачає розширення санкцій проти Ірану, на чому наполягав президент Дональд Трамп, коли законодавці нарешті вирішили ухвалити цей законопроєкт – через понад рік після його внесення.

Якщо цей законопроєкт стане законом, він дозволить Трампу вводити мита в розмірі до 100% на країни, які є основними споживачами російських енергоносіїв, зокрема Індію, Японію та деякі країни Європейського Союзу, а рішення про скасування обмежень залишатиметься на розсуд глави Білого дому.

Однак прихильники законопроєкту наполягають, що ці мита є достатньо вузькоспрямованими, щоб виконати своє призначення – скоротити доходи Росії від енергетики, які фінансують її війну проти України, – без негативних наслідків.

Американські сенатори заявили, що ця угода є найкращою нагодою для Конгресу ухвалити законодавство на підтримку України, а переконливе двопартійне голосування в Сенаті надасть імпульс для його ухвалення в Палаті представників.

Як відреагували в Україні на це рішення?

На схвалення законопроєкту в Сенаті США відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він привітав цю ініціативу та подякував за важливий крок для подальшого зміцнення режиму санкцій проти російського агресора.

Цей знаковий законодавчий акт є потужною демонстрацією глобального лідерства Америки. Я висловлюю щиру подяку членам Сенату США за їхнє лідерство, принципову двопартійну підтримку та непохитну солідарність з Україною. Разом ми наближаємо тривалий мир,

– резюмував Сибіга.

Нагадаємо, раніше законопроєкт Грема про "пекельні санкції" проти Росії фактично застрягнув у Сенаті через одне положення. Ішлося про право президента США впроваджувати високі мита для найбільших покупців російської нафти й газу.