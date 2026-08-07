Про це пише Reuters.
Що відомо про підтримку законопроєкту Грема щодо санкцій проти Росії?
За даними журналістів, що законопроєкт Ліндсі Грема підтримала переважна більшість верхньої палати американського парламенту: 68 голосів за, дев'ять – проти.
Тепер Палата представників має розглянути цю ініціативу вже наступного місяця.
Цей законопроєкт передбачатиме введення санкцій проти російських чиновників та затвердження жорстких митних тарифів щодо Китаю, Індії та інших країн з метою зменшення їхньої залежності від російської нафти та газу.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Ініціатива також передбачає розширення санкцій проти Ірану, на чому наполягав президент Дональд Трамп, коли законодавці нарешті вирішили ухвалити цей законопроєкт – через понад рік після його внесення.
Якщо цей законопроєкт стане законом, він дозволить Трампу вводити мита в розмірі до 100% на країни, які є основними споживачами російських енергоносіїв, зокрема Індію, Японію та деякі країни Європейського Союзу, а рішення про скасування обмежень залишатиметься на розсуд глави Білого дому.
Однак прихильники законопроєкту наполягають, що ці мита є достатньо вузькоспрямованими, щоб виконати своє призначення – скоротити доходи Росії від енергетики, які фінансують її війну проти України, – без негативних наслідків.
Американські сенатори заявили, що ця угода є найкращою нагодою для Конгресу ухвалити законодавство на підтримку України, а переконливе двопартійне голосування в Сенаті надасть імпульс для його ухвалення в Палаті представників.
Як відреагували в Україні на це рішення?
На схвалення законопроєкту в Сенаті США відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він привітав цю ініціативу та подякував за важливий крок для подальшого зміцнення режиму санкцій проти російського агресора.
Цей знаковий законодавчий акт є потужною демонстрацією глобального лідерства Америки. Я висловлюю щиру подяку членам Сенату США за їхнє лідерство, принципову двопартійну підтримку та непохитну солідарність з Україною. Разом ми наближаємо тривалий мир,
– резюмував Сибіга.
Нагадаємо, раніше законопроєкт Грема про "пекельні санкції" проти Росії фактично застрягнув у Сенаті через одне положення. Ішлося про право президента США впроваджувати високі мита для найбільших покупців російської нафти й газу.