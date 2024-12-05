Менш як сто доларів: яку пенсію отримує більшість пенсіонерів в Україні

Більшість пенсіонерів в Україні отримують пенсію, розмір якої є значно нижчим за середній рівень зарплат в країні. Який саме розмір виплат нині найбільш поширений серед пенсіонерів, читайте далі.

Скільки у 2024 році отримують українські пенсіонери

Як виявилось, чверть пенсіонерів в Україні отримують пенсію, що не перевищує 2 760 гривень (близько 66 доларів) на місяць, а 43% – мають пенсію, яка становить менш як 4 182 гривень (близько 100 доларів), повідомляє 24 Канал із посиланням "Опендатабот".

Читайте також: Ідентифікація стане обов'язковою для ще однієї категорії пенсіонерів

За даними Пенсійного фонду України, станом на жовтень 2024 року в країні налічується 10,34 мільйона пенсіонерів. При цьому з них:

25% з них отримують пенсію близько 2760 гривень на місяць;

25,6% пенсіонерів отримують – від 5000 до 10000 гривень;

18,6% – від 4000 до 5000 гривень

12,7% пенсіонерів – мають пенсію, що перевищує 10 тисяч гривень.

Зауважте! Середня пенсія по країні становить 5 851 гривню (приблизно 141 долар).