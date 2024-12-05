Сколько в 2024 году получают украинские пенсионеры в Украине

Как оказалось, четверть пенсионеров в Украине получают пенсию, не превышающую 2 760 гривен (около 66 долларов) в месяц, а 43% – имеют пенсию, которая составляет менее 4 182 гривен (около 100 долларов), сообщает 24 Канал со ссылкой "Опендатабот".

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По данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на октябрь 2024 года в стране насчитывается 10,34 миллиона пенсионеров. При этом из них:

25% из них получают пенсию около 2760 гривен в месяц;

25,6% пенсионеров получают – от 5000 до 10000 гривен;

18,6% – от 4000 до 5000 гривен

12,7% пенсионеров – имеют пенсию, превышающую 10 тысяч гривен.

Заметьте! Средняя пенсия по стране составляет 5 851 гривну (примерно 141 доллар).