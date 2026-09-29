Середня оплата праці в Україні: у яких регіонах найбільша зарплата

Середня зарплата за серпень поточного року становила 31 892 гривні. Це на 23,1% більше, ніж у серпні 2025 року.

Яка середня зарплата в Україні

Але це на 1,1% менше, ніж у липні 2026 року, про що повідомила Державна служба статистики.

Регіони з найвищим рівнем оплати праці наразі такі:

48 705 гривень – місто Київ;

33 981 гривня – Луганська область;

32 404 гривні – Київська область.

Регіони з найнижчим рівнем оплати праці станом на сьогодні:

22 807 гривні – Чернівецька область;

22 869 грн – Кіровоградська область.

Найвища середня оплата праці за видами економічної діяльності у сфері інформації та телекомунікацій. Зарплата становить 79 170 гривень. Тоді як найнижча – в освіті – 19 109 гривень.

Зменшення середньої заробітної плати порівняно з липнем спостерігалося в більшості видів економічної діяльності: від 0,4% у діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування до 6,2% у охороні здоров'я та наданні соціальної допомоги,

– йдеться у повідомленні.

Водночас у будівництві, інформації та телекомунікаціях, професійній, науковій та технічній діяльності, мистецтві, спорті, розвагах та відпочинку, державному управлінні й обороні, обов'язковому соціальному страхуванні, оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, а також в операціях з нерухомим майном відбулося збільшення середньої заробітної плати на 0,1 – 4,7%.

Заборгованість із виплати зарплати за видами економічної діяльності станом на 1 вересня 2026 року становила 3,8 мільярда гривень.

Нагадаємо, що наразі мінімальна зарплата становить 8 647 гривень. Торік вона становила 8 тисяч гривень. У 2027 році мінімалка може зрости до 9 546 гривень.