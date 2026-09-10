Не вистачає страхового стажу для пенсії: що робити та чи можна його докупити

У 2026 році лише досягненння пенсійного віку недостатньо, аби мати право вийти на заслужений відпочинок. Важливою умовою є наявність визначеного законодавством періоду страхового стажу, але його не завжди вистачає.

Який стаж для пенсії необхідний

Цьогоріч українцям можуть призначити пенсію за віком у 60, 63 або 65 років за наявності відповідного страхового стажу, пише ПФУ.

Вимоги такі:

у 60 років – не менше 33 років страхового стажу;

у 63 роки – від 23 до 32 років страхового стажу;

у 65 років – від 15 до 22 років страхового стажу.

Якщо у 60 років людині не вистачає лише кількох місяців чи років, вона може просто відкласти вихід на заслужений відпочинок. Продовжуючи працювати, можна здобути право на пенсію у 63 або 65 років, накопичивши необхідний мінімум.

Чи можна "докупити" страховий стаж

Разом з тим законодавство дозволяє добровільно сплачувати страхові внески, щоб набувати необхідний страховий стаж. Для цього потрібно укласти договір добровільної участі із податковою службою. Людина може самостійно визначити розмір та періодичність платежів.

Також є можливість "доккупити" необхідний стаж одноразово, сплативши всю суму єдиного внеску за необхідний період.

Сума внеску за кожен місяць не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на два. Мінімальний страховий внесок у 2026 році становить 1 902,34 гривні на місяць.

Внести всю суму за обраний період потрібно протягом 10 календарних днів після підписання договору.

Однак варто пам'ятати, що купити стаж можна лише за ті періоди з 2004 року, коли людина не була офіційно працевлаштована чи зареєстрована як ФОП.

Чому важливо перевіряти стаж

Перед тим як платити за додаткові періоди, варто перевірити інформацію про страховий стаж в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України. Якщо якихось періодів роботи там немає або дані зазначені неправильно, їх можна підтвердити документами.

Тому спершу варто з'ясувати, чи справді стажу не вистачає, а вже потім вирішувати, чи чекати до 63 або 65 років, чи скористатися можливістю добровільної сплати внесків.

Нагадаємо, жорсткіші вимоги до майбутніх пенсіонерів є наслідком тривалої пенсійної реформи, яка передбачає щорічне збільшення необхідного стажу. Так, для виходу на пенсію у 60 років у 2027 році українцям доведеться накопичити вже щонайменше 34 роки страхового стажу.