Какой стаж необходим для получения пенсии

В этом году украинцам могут назначить пенсию по возрасту в 60, 63 или 65 лет при наличии соответствующего страхового стажа, пишет ПФУ.

Требования следующие:

в 60 лет – не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года – от 23 до 32 лет страхового стажа;

в 65 лет – от 15 до 22 лет страхового стажа.

Если в 60 лет человеку не хватает всего нескольких месяцев или лет, он может просто отложить выход на заслуженный отдых. Продолжая работать, можно получить право на пенсию в 63 или 65 лет, накопив необходимый минимум.

Можно ли "докупить" страховой стаж

Вместе с тем законодательство позволяет добровольно уплачивать страховые взносы, чтобы приобрести необходимый страховой стаж. Для этого нужно заключить договор о добровольном участии с налоговой службой. Человек может самостоятельно определить размер и периодичность платежей.

Также есть возможность "докупить" необходимый стаж единовременно, уплатив всю сумму единого взноса за необходимый период.

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Сумма взноса за каждый месяц не может быть меньше минимального страхового взноса на дату заключения договора, умноженного на два. Минимальный страховой взнос в 2026 году составляет 1 902,34 гривны в месяц.

Внести всю сумму за выбранный период необходимо в течение 10 календарных дней после подписания договора.

Однако стоит помнить, что выкупить стаж можно только за те периоды с 2004 года, когда человек не был официально трудоустроен или зарегистрирован как ФЛП.

Почему важно проверять стаж

Прежде чем платить за дополнительные периоды, стоит проверить информацию о страховом стаже в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины. Если каких-либо периодов работы там нет или данные указаны неверно, их можно подтвердить документами.

Поэтому сначала стоит выяснить, действительно ли стажа не хватает, а уже потом решать, ждать ли до 63 или 65 лет, или воспользоваться возможностью добровольной уплаты взносов.

Напомним, что более жесткие требования к будущим пенсионерам являются следствием длительной пенсионной реформы, которая предусматривает ежегодное увеличение необходимого стажа. Так, для выхода на пенсию в 60 лет в 2027 году украинцам придется накопить уже не менее 34 лет страхового стажа.