ЄС може урізати сотні мільярдів: шість країн вимагають скоротити бюджет блоку

Німеччина, Данія, Нідерланди, Австрія, Фінляндія та Швеція вимагають скоротити запропонований довгостроковий бюджет Євросоюзу на 2028 – 2034 роки. Урізати кошторис пропонують на кілька сотень мільярдів євро.

Що вимагають країни

Свою позицію шість країн узгодили під час перебування їхніх лідерів у Берліні й подали у спільний заяві, оприлюдненій пресслужбою уряду Німеччини.

Держави вважають, що проєкт бюджету майже у 2 трильйони євро, запропонований Єврокомісією, потребує суттєвого перегляду.

Вони закликають провести збалансоване скорочення видатків за всіма бюджетними напрямами, а не перекладати економію лише на окремі програми.

У спільній заяві зазначається, що ЄС має переглянути свої пріоритети, оскільки чимало держав стикаються з бюджетними обмеженнями.

Європейський Союз має робити чіткий вибір і переглядати пріоритети всередині бюджету – так само як це робимо ми на національному рівні,

– зазначили представники країн.

Водночас всі шість країн наполягають, що ЄС має більше ресурсів спрямовувати на безпеку та оборону, конкурентоспроможність, міграцію і суверенітет.

Проти чого виступають шість держав

Разом з тим держави виступили проти збільшення спільних запозичень ЄС. На їхню думку, новий спільний борг не розв'яже проблем блоку.

Нові спільні запозичення не є рішенням наших бюджетних викликів і не можуть бути альтернативою структурним реформам,

– наголошується в заяві.

Додамо, що бюджет ЄС, який називається Багаторічною фінансовою рамкою (MFF), визначає основні напрямки усіх витрат блоку на сім років. Для його ухвалення потрібна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів, тому позиція шести країн може ускладнити переговори щодо остаточного бюджету.

Нагадаємо, нова заява представників цих країн ЄС продовжує попередню ініціативу Німеччини. Раніше канцлер Фрідріх Мерц вже закликав скоротити запланований бюджет ЄС приблизно на 400 мільярдів євро.