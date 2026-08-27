Что требуют страны

Шесть стран согласовали свою позицию во время визита их лидеров в Берлин и изложили ее в совместном заявлении, обнародованном пресс-службой правительства Германии.

Государства считают, что проект бюджета на сумму почти 2 триллиона евро, предложенный Еврокомиссией, требует существенного пересмотра.

Они призывают провести сбалансированное сокращение расходов по всем бюджетным направлениям, а не перекладывать экономию только на отдельные программы.

В совместном заявлении отмечается, что ЕС должен пересмотреть свои приоритеты, поскольку многие государства сталкиваются с бюджетными ограничениями.

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Европейский Союз должен делать четкий выбор и пересматривать приоритеты внутри бюджета – так же, как это делаем мы на национальном уровне,

– отметили представители стран.

В то же время все шесть стран настаивают на том, что ЕС должен направлять больше ресурсов на безопасность и оборону, конкурентоспособность, миграцию и суверенитет.

Против чего выступают шесть государств

Вместе с тем государства выступили против увеличения совместных заимствований ЕС. По их мнению, новый совместный долг не решит проблем блока.

Новые совместные заимствования не являются решением наших бюджетных проблем и не могут быть альтернативой структурным реформам,

– отмечается в заявлении.

Добавим, что бюджет ЕС, называемый Многолетней финансовой рамкой (МФР), определяет основные направления всех расходов блока на семь лет. Для его принятия требуется единодушная поддержка всех 27 государств-членов, поэтому позиция шести стран может осложнить переговоры по окончательному бюджету.

Напомним, новое заявление представителей этих стран ЕС является продолжением предыдущей инициативы Германии. Ранее канцлер Фридрих Мерц уже призвал сократить запланированный бюджет ЕС примерно на 400 миллиардов евро.