Германия выступила против нового бюджета ЕС из-за больших расходов

Германия настаивает на сокращении будущего семилетнего бюджета Европейского Союза на 400 миллиардов евро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренний правительственный документ Берлина, который попал в руки журналистов.

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Европейская комиссия планирует утвердить новую финансовую рамку ЕС на 2028–2034 годы. В текущем проекте предусмотрен бюджет в размере около 2 триллионов евро, что значительно превышает предыдущую семилетнюю программу.

Для сравнения: бюджет Евросоюза на 2021–2027 годы составлял около 1,3 триллиона евро. Однако принятие нового финансового плана требует поддержки всех 27 стран-членов ЕС, поскольку решения должны приниматься единогласно.

Германия является крупнейшим финансовым донором Европейского Союза, поэтому Берлин выступает против нынешних параметров бюджета. Правительство страны считает предложенные расходы чрезмерными и предупреждает, что в таких условиях достичь компромисса между государствами будет сложно.

Даже после возможного сокращения на 400 миллиардов евро будущий бюджет ЕС останется примерно на 27% больше действующего. По оценкам Германии, это может привести к увеличению ее ежегодного взноса в бюджет Евросоюза более чем на 50 миллиардов евро.

В то же время в проекте финансовой рамки предусмотрена значительная поддержка Украины. Речь идет примерно о 100 миллиардах евро, которые должны направляться в виде кредитов и безвозвратной помощи. Эти средства играют важную роль в поддержке украинской бюджетной сферы и оборонного сектора.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что спор вокруг бюджета ЕС связан не только с размером расходов, но и с вопросом распределения финансовой нагрузки между странами-членами. Позиция Германии может существенно повлиять на будущие переговоры, однако сокращение бюджета потребует компромисса между всеми государствами Евросоюза.

Часть "оборонного" транша от ЕС пока приостановлена

Недавно мы сообщали, что на данный момент Украина еще не получила полную выплату в размере 6 миллиардов евро из первого транша кредита от Евросоюза. Дело в том, что Киев с опозданием подал на рассмотрение более 250 контрактов на закупку дронов украинского производства.