Куда будут направлены средства

Средства поступили в специальный фонд государственного бюджета Украины, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

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По словам главы правительства, средства будут направлены на приоритетные нужды украинской армии:

производство украинских дронов;

укрепление потенциала оборонно-промышленного комплекса;

а также на срочные закупки для нужд фронта.

Это первая выплата в рамках пакета на 6 миллиардов евро, предназначенного для укрепления обороны страны, в частности, для закупки беспилотников.

Когда поступит остальная часть финансирования

В Еврокомиссии отметили, что в ближайшие дни Брюссель перечислит следующие платежи, пока первый транш на закупку дронов не будет полностью профинансирован.

Изобретательность Украины лежит в основе ее успеха в противодействии полномасштабному вторжению России. Именно эту изобретательность мы хотим поддержать. Сегодня мы выделяем первый транш в размере 3,9 миллиарда евро на современные беспилотные технологии для укрепления обороны Украины. И это только начало,

– заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В будущем средства ЕС пойдут не только на финансирование беспилотников, но и на боеприпасы, ракеты и системы противовоздушной обороны.

Как отметили в Брюсселе, для страны, находящейся в состоянии войны, военное преимущество зависит от быстрой поставки критически важной продукции в необходимых объемах и в кратчайшие сроки. Поэтому платежи должны поступать быстро и беспрепятственно.

Всего в 2026 году ЕС планирует выделить Украине 28,3 миллиарда евро из оборонного пакета программы Ukraine Support Loan.

Таким образом, в целом Украина получила в рамках кредитной программы ЕС уже 7 миллиардов евро. Несколькими днями ранее, 25 июня, Еврокомиссия перечислила Украине 3,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи.

Напомним, что согласно условиям программы "Ukraine Support Loan" ЕС направит 30 миллиардов евро на бюджетную поддержку Украины и 60 миллиардов евро на оборонные нужды в течение 2026–2027 годов.