Куда будет направлена оборонная помощь

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

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В этом году на оборонные нужды Украины европейские союзники планируют выделить 28,3 миллиарда евро. Средства поступят в рамках программы Ukraine Support Loan.

Утвержденный правительством порядок позволит направить это финансирование на нужды украинской армии:

закупку оружия и оборудования;

приобретение военной техники.

Однако кредит Евросоюза должен также стимулировать развитие украинского производства вооружений.

Европейские средства будут направлены не только на импорт вооружения, но и на прямое финансирование контрактов с украинскими производителями,

– отметила Свириденко.

Премьер-министр добавила, что к поставкам оружия будут привлекаться международные организации. Они будут осуществлять закупки в соответствии с международными процедурами. Это позволит быстрее получать вооружение и важные компоненты к нему.

Кроме того, порядок, утвержденный правительством, предусматривает четкий мониторинг и контроль за использованием европейских средств. Будут постоянно проводиться аудит и отчетность — все в соответствии с требованиями Евросоюза.

Это обеспечит прозрачное и наиболее эффективное использование привлечённых средств,

– подчеркнула глава правительства.

Таким образом, Украина стала еще на один шаг ближе к освоению кредитной программы Евросоюза на обеспечение оборонных нужд. Ведь без официально утвержденного порядка использование средств было бы невозможно.

Напомним, 25 июня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Украине первого транша кредита — 3,2 миллиарда макрофинансовой помощи. Также она добавила, что в ближайшие дни Украине начнут выплачивать первые средства из 6 миллиардов евро, предназначенных для производства дронов.