Куди спрямують оборонну підтримку

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

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Цьогоріч на оборонні потреби України європейські союзники планують виділити 28,3 мільярда євро. Кошти надійдуть в межах Ukraine Support Loan.

Затверджений урядом порядок дозволить спрямувати це фінансування на потреби українського війська:

закупівлю зброї та обладнання;

придбання військової техніки.

Однак кредит Євросоюзу має також стимулювати розвиток українського виробництва озброєння.

Європейські кошти спрямують не лише на імпорт озброєння, а й на пряме фінансування контрактів із українськими виробниками,

– зауважила Свириденко.

Прем'єрка додала, що до постачань зброї залучатимуть міжнародні організації. Вони проводитимуть закупівлі за міжнародними процедурами. Це дозволить швидше отримувати озброєння та важливі компоненти до нього.

На додачу порядок, затверджений урядом, передбачає чіткий моніторинг та контроль за використання коштів Європи. Постійно буде проводитися аудит та звітування – все за вимогами Євросоюзу.

Це забезпечить прозоре та найбільш ефективне використання залучених коштів,

– наголосила очільниця уряду.

Тож, Україна стала ще на один крок ближче до освоєння кредитної програми Євросоюзу на забезпечення оборонних потреб. Адже без офіційно затвердженого порядку використання коштів було б неможливе.

Нагадаємо, 25 червня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення Україні першого траншу з кредиту – 3,2 мільярда макрофінансової допомоги. Також вона додала, що найближчими днями Україні почнуть виплачувати перші кошти з 6 мільярдів євро, призначених для виробництва дронів.