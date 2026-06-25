Що відомо про кредит від ЄС для України
Про це Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила під час виступу на відкритті конференції з відновлення України у Гданську.
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Сьогодні ми перераховуємо перший транш за цим кредитом, 3,2 мільярди євро макрофінансової допомоги,
– зазначила фон дер Ляєн.
Вона додала, що вже найближчими днями Україні почнуть виплачувати перші кошти з 6 мільярдів євро, призначених для виробництва дронів.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Зокрема, очільниця Єврокомісії наголосила, що це "солідарність у дії".