Відповідну заяву вона зробила перед початком засідання Європейської ради у Брюсселі. Про це пише "Європейська правда".

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Коли відкриють нові кластери?

Після відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до Європейського Союзу в Брюсселі вже говорять про наступні кроки на шляху євроінтеграції. Урсула фон дер Ляєн привітала Україну з початком нового етапу переговорного процесу та високо оцінила темпи реформ, які проводить Київ навіть в умовах повномасштабної війни.

Мені це дуже подобається, адже ви так наполегливо працювали, щоб рухатися вперед і провести необхідні реформи. Ми сподіваємося, що протягом літа зможемо відкрити ще більше кластерів. Це дуже важливо, адже коли Україна виконує свої зобов’язання, ми теж маємо виконувати свої,

– заявила вона після прибуття на засідання Європейської ради у Брюсселі.

За її словами, відкриття першого переговорного кластера стало важливим сигналом підтримки України з боку Європейського Союзу. Водночас Єврокомісія розраховує продовжити цей процес уже найближчим часом.

Очільниця Єврокомісії також наголосила, що зараз для України настав особливий історичний момент. Вона відзначила стійкість української держави в умовах війни та здатність не лише стримувати російську агресію, а й проводити масштабні внутрішні перетворення.

Тим часом Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічей із європейськими лідерами планує обговорити відкриття ще п'яти переговорних кластерів.

Крім того, серед ключових тем переговорів – посилення протиповітряної оборони, підготовка країни до наступного опалювального сезону та подальше збільшення тиску на Росію.

Відкриття нових переговорних напрямків може стати одним із найважливіших рішень у відносинах між Україною та ЄС цього року. Якщо відповідний прогрес буде досягнуто вже влітку, переговорний процес щодо членства України може суттєво пришвидшитися.

Коли Україна може стати членом ЄС?

Україна може стати членом Європейського Союзу орієнтовно через чотири роки, якщо збереже нинішні темпи реформ та політичну підтримку з боку держав-членів ЄС.

Уже найближчим часом Україна офіційно розпочне переговори щодо першого кластера майбутнього членства, який стосуватиметься верховенства права, демократії та роботи державних інституцій. Саме цей етап вважається одним із ключових, адже він відкриває шлях до подальших переговорів у сферах економіки, внутрішнього ринку, екології та соціальної політики.

Зеленський назвав початок переговорів важливим політичним і моральним сигналом підтримки для країни в умовах війни. Водночас у Брюсселі наголошують, що навіть успішне завершення переговорів не означатиме автоматичного вступу до ЄС. Україна має імплементувати тисячі європейських норм і законів у національне законодавство та отримати одностайну підтримку всіх країн-членів Союзу.

Європейські посадовці позитивно оцінюють прогрес України у сфері реформ та боротьби з корупцією, але вказують на необхідність прискорення виконання окремих зобов'язань. Серед головних завдань залишаються посилення незалежності антикорупційних органів, реалізація антикорупційної стратегії, а також продовження судової та прокурорської реформ.