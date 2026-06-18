Соответствующее заявление она сделала перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе. Об этом пишет "Европейская правда".

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Когда откроют новые кластеры?

После открытия первого переговорного кластера по вступлению Украины в Европейский Союз в Брюсселе уже говорят о следующих шагах на пути евроинтеграции. Урсула фон дер Ляйен поздравила Украину с началом нового этапа переговорного процесса и высоко оценила темпы реформ, которые проводит Киев даже в условиях полномасштабной войны.

Мне это очень нравится, ведь вы так упорно работали, чтобы двигаться вперед и провести необходимые реформы. Мы надеемся, что в течение лета сможем открыть еще больше кластеров. Это очень важно, ведь когда Украина выполняет свои обязательства, мы тоже должны выполнять свои,

– заявила она по прибытии на заседание Европейского совета в Брюсселе.

По её словам, открытие первого переговорного кластера стало важным сигналом поддержки Украины со стороны Европейского Союза. В то же время Еврокомиссия рассчитывает продолжить этот процесс уже в ближайшее время.

Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что сейчас для Украины наступил особый исторический момент. Она отметила стойкость украинского государства в условиях войны и способность не только сдерживать российскую агрессию, но и проводить масштабные внутренние преобразования.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе встреч с европейскими лидерами планирует обсудить открытие еще пяти переговорных кластеров.

Кроме того, среди ключевых тем переговоров — укрепление противовоздушной обороны, подготовка страны к следующему отопительному сезону и дальнейшее усиление давления на Россию.

Открытие новых переговорных направлений может стать одним из важнейших решений в отношениях между Украиной и ЕС в этом году. Если соответствующий прогресс будет достигнут уже летом, переговорный процесс по вопросу членства Украины может существенно ускориться.

Когда Украина может стать членом ЕС?

Украина может стать членом Европейского Союза ориентировочно через четыре года, если сохранит нынешние темпы реформ и политическую поддержку со стороны государств-членов ЕС.

Уже в ближайшее время Украина официально начнет переговоры по первому кластеру будущего членства, который будет касаться верховенства права, демократии и работы государственных институтов. Именно этот этап считается одним из ключевых, ведь он открывает путь к дальнейшим переговорам в сферах экономики, внутреннего рынка, экологии и социальной политики.

Зеленский назвал начало переговоров важным политическим и моральным сигналом поддержки для страны в условиях войны. В то же время в Брюсселе подчеркивают, что даже успешное завершение переговоров не будет означать автоматического вступления в ЕС. Украина должна внедрить тысячи европейских норм и законов в национальное законодательство и получить единодушную поддержку всех стран-членов Союза.

Европейские чиновники положительно оценивают прогресс Украины в сфере реформ и борьбы с коррупцией, но указывают на необходимость ускорения выполнения отдельных обязательств. Среди главных задач остаются укрепление независимости антикоррупционных органов, реализация антикоррупционной стратегии, а также продолжение судебной и прокурорской реформ.