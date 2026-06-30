Куди спрямують кошти

Кошти надійшли до спеціального фонду державного бюджету України, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

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За словами очільниці уряду, кошти спрямують на пріоритетні потреби української армії:

виробництво українських дронів;

посилення спроможностей оборонно-промислового комплексу;

та на термінові закупівлі для потреб фронту.

Це перша виплата у рамках пакета на 6 мільярдів євро, призначеного на посилення оборони країни, зокрема, для закупівлі безпілотників.

Коли надійде решта фінансування

У Єврокомісії зазначили, що найближчими днями Брюссель перерахує наступні платежі, доки перший транш на закупівлю дронів не буде повністю профінансований.

Винахідливість України лежить в основі її успіху в протидії повномасштабному вторгненню Росії. Саме цю винахідливість ми хочемо підтримати. Сьогодні ми виділяємо перший транш у розмірі 3,9 мільярда євро на сучасні безпілотні технології для посилення оборони України. І це лише початок,

– заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У майбутньому кошти ЄС підуть не лише на фінансування безпілотників, а й боєприпасів, ракет та систем протиповітряної оборони.

Як зазначили в Брюсселі, для країни, яка воює, військова перевага залежить від швидкого постачання критично важливої продукції у необхідних обсягах і в найкоротші терміни. Тому платежі мають надходити швидко і безперешкодно.

Загалом у 2026 році ЄС планує виділити Україні 28,3 мільярда євро з оборонного пакета програми Ukraine Support Loan.

Таким чином, загалом Україна отримала за кредитною програмою ЄС вже 7 мільярдів євро. Кільком днями раніше, 25 червня, Єврокомісія перерахувала Україні 3,2 мільярда євро макрофінансової допомоги.

Нагадаємо, за умовами Ukraine Support Loan ЄС спрямує 30 мільярдів євро на бюджетну підтримку України та 60 мільярди євро на оборонні потреби протягом 2026 – 2027 років.