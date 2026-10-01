Україна отримала енергетичну підтримку: яким регіонам надіслали допомогу
Швеція передала трьом регіонам України енергетичну допомогу. Йдеться про 35 тонн енергетичного обладнання.
Яку допомогу отримала Україна
Підтримка Швеції надійшла до Київської, Полтавської та Чернігівської областей, про що повідомили в Міненерго.
Йдеться про трансформатори та дизельні генератори.
- Україна подякувала уряду Швеції, Шведському агентству цивільного захисту та стійкості й компанії E.ON Energidistribution AB за допомогу енергетичному сектору України.
- Також подяка стосувалась Директорату з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги ЄС за логістичну підтримку постачання обладнання.
Нагадаємо, що Швеція є союзником України. Держава регулярно підтримує Київ. Наприклад, Швеція закликає країни Євросоюзу збільшити двосторонню підтримку України. Ба більше, Стокгольм вважає доречним достроково виділити кредитні кошти, які заплановані на 2027 рік.
У липні Швеція виділила допомогу для України – 1,6 мільярда шведських крон. Кошти спрямували на підтримку механізму Світового банку.
Зокрема, Україна потребує значної енергетичної підтримки. Росія вже розпочала масовані атаки, а в деяких регіонах запроваджували екстрені відключення світла.