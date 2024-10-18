За скільки сьогодні можна купити 100 доларів

Зараз в Україні діє режим керованої гнучкості. Регулятор "м'яко" контролює процеси, що відбуваються на валютному ринку і не допускає значних коливань.

Скільки коштує долар сьогодні

За даним видання "Мінфін" готівковий курс долара 18 жовтня залишається стабільним: купівля здійснюється за 41,41 гривні за долар, продаж – 41,47 гривні за долар

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Зауважте! НБУ встановив сьогодні курс долара на рівні 41,24 гривні за долар.

У банках середній курс долара такий:

купівля відбувається в середньому за 41,10 гривні за долар;

продаж здійснюється за курсом 41,55 гривні за долар.

В обмінниках середній курс дещо вищий:

купують долар в середньому за 41,41 гривні за долар;

продаж відбувається – за 41,47 гривні за долар.

Скільки треба витратити на покупку 100 доларів