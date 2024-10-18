За скільки сьогодні можна купити 100 доларів

18 жовтня 2024, 16:20
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Автор: Анастасія Зорик

Джерело:

"Мінфін"

Зараз в Україні діє режим керованої гнучкості. Регулятор "м'яко" контролює процеси, що відбуваються на валютному ринку і не допускає значних коливань.

Скільки коштує долар сьогодні

За даним видання "Мінфін" готівковий курс долара 18 жовтня залишається стабільним: купівля здійснюється за 41,41 гривні за долар, продаж – 41,47 гривні за долар

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Зауважте! НБУ встановив сьогодні курс долара на рівні 41,24 гривні за долар.

У банках середній курс долара такий:

  • купівля відбувається в середньому за 41,10 гривні за долар; 
  • продаж здійснюється за курсом 41,55 гривні за долар.

В обмінниках середній курс дещо вищий:

  • купують долар в середньому за 41,41 гривні за долар;
  • продаж відбувається – за 41,47 гривні за долар.

Скільки треба витратити на покупку 100 доларів

  • у банку сьогодні можна придбати 100 доларів в середньому за 4 155 гривень;
  • в обмінниках покупка 100 доларів обійдеться орієнтовно в 4 170 гривень.