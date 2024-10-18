Сколько стоит доллар сегодня
По данным издания "Минфин" наличный курс доллара 18 октября остается стабильным: покупка осуществляется по 41,41 гривны за доллар, продажа – 41,47 гривны за доллар
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Обратите внимание! НБУ установил сегодня курс доллара на уровне 41,24 гривны за доллар.
В банках средний курс доллара такой:
- покупка происходит в среднем по 41,10 гривны за доллар;
- продажа осуществляется по курсу 41,55 гривны за доллар.
В обменниках средний курс несколько выше:
- покупают доллар в среднем за 41,41 гривны за доллар;
- продажа происходит – по 41,47 гривны за доллар.
Сколько надо потратить на покупку 100 долларов
- в банке сегодня можно приобрести 100 долларов в среднем за 4 155 гривен;
- в обменниках покупка 100 долларов обойдется ориентировочно в 4 170 гривен.