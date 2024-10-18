Что прогнозируют на следующий год

В комментарии 24 Канала экономист Олег Пендзин рассказал, что в бюджет на следующий год была заложена цифра среднегодового курса. Сейчас она составляет 45 гривен.

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Обратите внимание! Этим летом Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на следующие 2 года, то есть с 2025 года по 2027 год. Поэтому средний курс доллара ожидается в следующем году до 45 гривен (45,6 гривны на декабрь), в 2026 году – до 46,5 гривны (45,9 гривны на декабрь), а в 2027 году – до 46,4 гривны (46,2 гривны на декабрь).

Поэтому до конца этого года курс может достичь 42,5 гривны за доллар, а в 2025 году в дальнейшем расти вверх.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба То есть начинать мы будем где-то с 42 гривен, а заканчивать (2025 год – 24 Канал) – на уровне 47,5 гривны.

Таким образом, в конце 2025 года вполне возможно, что 100 долларов в Украине будут стоить уже не чуть больше, чем 4 100 гривен, как сегодня, а более 4 700 гривен.