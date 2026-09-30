Бюджет війни-2026: скільки коштів бракує Україні та як покриють дефіцит

Український уряд зіштовхнувся з серйозним фінансовим викликом щодо забезпечення Сил оборони до кінця року. У кабінетах міністрів уже розробили план мінімізації ризиків для фронту та виплат військовим.

Який фінансовий дефіцит виник у секторі оборони

Загальна вартість війни для України у 2026 році сягає 155 мільярдів доларів, однак нині сектору оборони бракує 27 мільярдів доларів. Про це 24 Каналу розповів прем'єр-міністр Сергій Корецький. Потреба охоплює як безпосередні видатки держбюджету, так і позабюджетну матеріально-технічну допомогу від міжнародних партнерів – від ракет до комплексів Patriot та авіації.

Зверніть увагу! Щоб закрити діру, уряд впроваджує жорсткий режим економії державних фінансів та відтерміновує непершочергові витрати. Завдяки оптимізації та перерозподілу видатків урядовці планують акумулювати близько 7 мільярдів доларів. Ці кошти спрямують на найкритичніші потреби – забезпечення грошового забезпечення військовослужбовців та виплати їхнім родинам.

Як залучатимуть решту коштів від союзників

Залишкові 20 мільярдів доларів є предметом активних переговорів із міжнародними партнерами. Від успіху цих домовленостей напряму залежить спроможність України вести активні бойові дії та замовляти виготовлення зброї на перший квартал 2027 року. Зокрема, йдеться про фінансування далекобійної компоненти, яка дозволяє переносити війну на територію агресора.

Озвучена сума у 155 мільярдів доларів не є новою для міжнародних партнерів.

Ще в лютому 2026 року на "Рамштайні" нашим партнерам її представило тодішнє керівництво Міністерства оборони,

– говорить Корецький.

Згодом цю ж цифру зафіксували у документі "Фінансова стратегія", який Кабмін у березні подав до Євросоюзу в межах діалогу щодо отримання Ukraine Support Loan.

Нещодавно ми писали, що Кабінет міністрів офіційно заморозив фінансування некритичних ремонтів, будівництва та благоустрою по всій країні. Усі доступні державні кошти відтепер жорстко перенаправляють виключно на потреби армії та соціальні виплати.