Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький у своєму Telegram-каналі, ситуація з державними фінансами наразі залишається складною через затримку частини міжнародних траншів. Це сталося через те, що Україна не встигла вчасно виконати низку зобов'язань перед західними партнерами. Тому уряд ухвалив рішення про новий, більш жорсткий порядок розподілу видатків.

Що фінансуватимуть першочергово?

За словами очільника уряду, абсолютним пріоритетом для держави залишаються оборона, а також базові потреби громадян.

Гроші гарантовано виділятимуть на пенсії, соціальні допомоги та заробітні плати вчителям, лікарям і всім працівникам бюджетної сфери.

Натомість будь-які нові будівництва, капітальні ремонти чи реконструкції, які не мають критичного значення, відкладаються до кращих часів. Під фінансове скорочення також потрапляють об'єкти благоустрою.

Це стосується парків, скверів, фонтанів чи перекладання бруківки,

– зазначив Корецький.

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Він також закликав місцеву владу наслідувати цей приклад, переглянути власні бюджети та припинити витрачати кошти на речі, які зараз не на часі.

Дефіцит оборонного бюджету

Нагадаємо, раніше ми писали, що загальна додаткова потреба України у фінансуванні армії сягнула 27 мільярдів доларів. Щоб перекрити цю діру, Кабмін знайшов близько 7 мільярдів доларів внутрішніх резервів, зокрема завдяки зупинці фінансування ремонту доріг та культурних ініціатив.

Решту суми влада планує залучити від міжнародних партнерів, зокрема через спеціальний формат угод для закупівлі українських дронів.