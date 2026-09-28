Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в своем Telegram-канале, ситуация с государственными финансами пока остается сложной из-за задержки части международных траншей. Это произошло потому, что Украина не успела своевременно выполнить ряд обязательств перед западными партнерами. Поэтому правительство приняло решение о новом, более жестком порядке распределения расходов.

Что будет финансироваться в первую очередь?

По словам главы правительства, абсолютным приоритетом для государства остаются оборона, а также базовые потребности граждан.

Деньги гарантированно будут выделяться на пенсии, социальные пособия и заработную плату учителям, врачам и всем работникам бюджетной сферы.

Зато любые новые строительства, капитальные ремонты или реконструкции, не имеющие критического значения, откладываются до лучших времен. Под финансовые сокращения также попадают объекты благоустройства.

Это касается парков, скверов, фонтанов или перекладки брусчатки,

– отметил Корецкий.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Он также призвал местные власти последовать этому примеру, пересмотреть собственные бюджеты и прекратить тратить средства на то, что сейчас не актуально.

Дефицит оборонного бюджета

Напомним, ранее мы писали, что общая дополнительная потребность Украины в финансировании армии достигла 27 миллиардов долларов. Чтобы закрыть эту дыру, Кабмин нашел около 7 миллиардов долларов внутренних резервов, в частности благодаря приостановке финансирования ремонта дорог и культурных инициатив.

Остальную сумму власти планируют привлечь от международных партнеров, в частности через специальный формат соглашений о закупке украинских дронов.