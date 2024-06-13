Лише 1,5 мільйона ВПО в Україні отримують виплати від держави

В Україні офіційно нараховується 4,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб, але виплати отримують лише 1,5 мільйона з них. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Скільки ВПО зареєстровано в Україні

Також Верещук повідомила, що останнім часом кількість евакуйованих з небезпечних районів України не є значною, передає 24 Канал.

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Наразі офіційно зареєстровано 4,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Це число зменшилося порівняно з попередніми 4,9 мільйонами, оскільки минулого року були внесені певні зміни.

Ірина Верещук Віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Наразі внутрішньо переміщених осіб 4,6 мільйона офіційно. Ця цифра означає, що їхня кількість зменшилася, бо загалом було 4,9 мільйона. Це пояснюється тим, що були введені певні зміни, зокрема минулого року. Люди, які виїхали за кордон, втратили такий статус. Люди, які повернулися до своїх домівок, теж втратили такий статус.

Люди, які виїхали за кордон або повернулися до своїх домівок, втратили цей статус. Наприклад, у травні з Сумщини евакуювалися 3,5 тисячі осіб, а з Харківщини – 6,5 тисячі людей.

Кому з ВПО припинять виплати

Це ті, хто отримав довідку ВПО вперше. Водночас є й ті, хто отримали її вдруге, оскільки вже були на обліку. Віцепрем'єрка підкреслила, що кількість осіб, які зараз отримають виплати як ВПО, становить 1,5 мільйона.

Деяких внутрішньо переміщених осіб (ВПО) можуть позбавити виплат вже через два місяці. Це стосуватиметься тих, кому виплати були продовжені на ще один шестимісячний період.

У певних випадках, таких як онлайн-навчання дітей, один із працездатних членів родини може залишатися без роботи. Для інших безробітних, але працездатних членів сім'ї передбачено пільговий період для отримання підтримки у пошуку роботи.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам, які мають на неї право і звернулися за продовженням виплат з особисто поданою заявою у лютому-квітні 2024 року, призначається і виплачується починаючи з 1 березня 2024 року. Отже, якщо станом на 1 травня особа не вжила заходів для свого працевлаштування, допомога їй припиняється незалежно від того, чи вона подавала таку заяву у березні чи у квітні.

Для осіб, які звертаються за продовженням виплат у травні або червні, ситуація простіша. Такі люди матимуть реальні два місяці для працевлаштування або реєстрації у центрі зайнятості. Два місяці відлічуватимуться з 1 травня або з 1 червня.