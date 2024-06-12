Які пільги мають діти ВПО

Діти зі статусом ВПО або діти, постраждалі внаслідок воєнних дій, мають право на пільги, пов'язані з освітнім процесом, а також з відпочинком.

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За законом їм надається право на першочергове зарахування до державних або комунальних закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

Крім того, згідно з Законом "Про забезпечення прав і свобод ВПО", неповнолітні переселенці та діти війни мають право на безоплатне харчування в освітніх закладах. Це стосується:

дитячих садків,

шкіл,

ПТУ,

інших закладів незалежно від підпорядкування та типу.

Для отримання безоплатного харчування потрібно звернутися до адміністрації закладу та надати документи, що підтверджують статус дитини.

Безоплатне оздоровлення та відпочинок

Діти, які потребують особливої соціальної підтримки, мають право на безоплатний відпочинок у дитячих оздоровчих таборах “Артек”, “Молода гвардія” та інших дитячих закладах вищої категорії.

Зауважте! Батьки або опікуни таких дітей автоматично отримують повідомлення про цю можливість у застосунку Дія. Також повідомлення можуть надійти від органів соцзахисту за місцем тимчасової реєстрації телефоном або поштою.

Соціальна стипендія

Діти зі статусом ВПО та ті, що проживають у прифронтових населених пунктах і здобувають фахову вищу освіту, мають право на соціальну стипендію до закінчення навчання або досягнення 23 років.

Для цього потрібно подати заяву керівнику навчального закладу та відповідати таким умовам:

Навчання на бюджеті за денною формою навчання (допускається дуальна форма навчання у разі здобуття фахової вищої освіти);

Входження до рейтингу успішності;

Відсутність академічної відпустки;

Відсутність академічних заборгованостей.

Поселення в гуртожитках і пільги на навчання

Студенти зі статусом ВПО мають право на першочергове поселення в гуртожитки своїх ВНЗ. Вищі навчальні заклади можуть надавати знижку на оплату проживання на власний розсуд. Інформацію про це можна отримати в:

приймальних комісіях ВНЗ;

комендантів студентських гуртожитків.

Також згідно з постановою Кабміну, діти зі статусом ВПО та ті, що проживають у прифронтових населених пунктах, які навчаються за контрактом у закладах професійної, фахової вищої та вищої освіти, мають право на отримання пільгового кредиту на освіту.

Зауважте! Для цього необхідно подати письмову заяву до приймальної комісії навчального закладу.