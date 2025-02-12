У кого з пенсіонерів зростуть пенсії у березні 2025 року
- У березні 2025 року відбудеться індексація пенсій, що призведе до зростання виплат більшості пенсіонерів.
- Індексується лише основний розмір пенсії, без доплат та надбавок.
У березні 2025 року відбудеться індексація пенсій. Відповідно, виплати більшості пенсіонерів у цей період зростуть.
Як зростуть пенсії внаслідок індексації
Те, якою буде цьогорічна індексація, поки невідомо, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Зверніть увагу! Попередні прогнози свідчили, що виплати пенсіонерів можуть зрости на 10 – 17%, завдяки індексації.
З 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії,
– йдеться у повідомленні ПФУ.
При цьому, визначено мінімальне та максимальне можливе зростання виплат:
- пенсія має зрости на мінімум 100 гривень, внаслідок проведення індексації;
- максимум збільшення – 1 500 гривень.
Під індексацію не попадуть виплати осіб, що стали пенсіонерами протягом останніх 3 років.
Зауважте! Індексується основний розмір пенсії, без доплат та надбавок.