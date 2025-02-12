У кого з пенсіонерів зростуть пенсії у березні 2025 року

У березні 2025 року відбудеться індексація пенсій. Відповідно, виплати більшості пенсіонерів у цей період зростуть.

Як зростуть пенсії внаслідок індексації

Те, якою буде цьогорічна індексація, поки невідомо, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також "Популізм, який вбиває": покупка російських атомних реакторів у Болгарії вкрай небезпечна

Зверніть увагу! Попередні прогнози свідчили, що виплати пенсіонерів можуть зрости на 10 – 17%, завдяки індексації.

З 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

При цьому, визначено мінімальне та максимальне можливе зростання виплат:

пенсія має зрости на мінімум 100 гривень , внаслідок проведення індексації;

, внаслідок проведення індексації; максимум збільшення – 1 500 гривень.

Під індексацію не попадуть виплати осіб, що стали пенсіонерами протягом останніх 3 років.

Зауважте! Індексується основний розмір пенсії, без доплат та надбавок.