Азербайджан замість Росії: Словаччина тестуватиме новий маршрут постачання газу

Головний покупець газу у Словаччині, компанія SPP, підписала короткостроковий контракт на постачання газу з Азербайджану та розглядає можливість укласти довгострокову угоду. Таким чином, країна готується до можливого припинення постачань газу з Росії через Україну.

Альтернативні джерела імпорту газу

Угода між Москвою та Києвом щодо експорту російського газу через Україну до Європи закінчується наприкінці року, змушуючи SPP та інших покупців у Європейському Союзі шукати альтернативні джерела, зокрема в Азербайджані, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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SPP повідомила, що диверсифікувала свої контракти на закупівлю газу з компаніями BP, Exxon Mobil, Shell, Eni та RWE, забезпечивши обсяг, що покриває до 150% потреб її клієнтів, з можливістю подальшого збільшення запасів.

Через високий ризик зупинки постачання газу східним трубопроводом ми вживаємо заходів, щоб гарантувати безпечне постачання газу нашим клієнтам – від великих промислових споживачів до домогосподарств за будь-яких умов,

– заявив генеральний директор SPP Войтех Ференц.

SPP також повідомила, що у разі зупинки поставок через Україну вона має альтернативні маршрути для транзиту, зокрема газопровід з Німеччини через Чехію.

Зверніть увагу! Важливим також є південний маршрут через газопровід "Турецький потік" через Чорне море, який може використовуватися для постачання частини російського або азербайджанського газу.

Компанія зазначила, що у разі припинення транзиту через Україну їй доведеться вжити додаткових заходів для забезпечення безпеки поставок, що призведе до збільшення витрат.

Якщо компанія втратить російські поставки і змушена буде закупити весь необхідний обсяг з іншого джерела та фізично транспортувати його до Словаччини, це обійдеться принаймні на 140 мільйонів євро дорожче,

– повідомила SPP.

Втім, Росія заявила про готовність продовжити постачання газу через Україну, попри війну, але Київ відмовився вести переговори з Москвою щодо газу.