Альтернативные источники импорта газа

Соглашение между Москвой и Киевом по экспорту российского газа через Украину в Европу заканчивается в конце года, заставляя SPP и других покупателей в Европейском Союзе искать альтернативные источники, в частности в Азербайджане, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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SPP сообщила, что диверсифицировала свои контракты на закупку газа с компаниями BP, Exxon Mobil, Shell, Eni и RWE, обеспечив объем, покрывающий до 150% потребностей ее клиентов, с возможностью дальнейшего увеличения запасов.

Из-за высокого риска остановки поставок газа восточным трубопроводом мы принимаем меры, чтобы гарантировать безопасные поставки газа нашим клиентам – от крупных промышленных потребителей до домохозяйств при любых условиях,

– заявил генеральный директор SPP Войтех Ференц.

SPP также сообщила, что в случае остановки поставок через Украину она имеет альтернативные маршруты для транзита, в частности газопровод из Германии через Чехию.

Обратите внимание! Важным также является южный маршрут через газопровод "Турецкий поток" через Черное море, который может использоваться для поставки части российского или азербайджанского газа.

Компания отметила, что в случае прекращения транзита через Украину ей придется принять дополнительные меры для обеспечения безопасности поставок, что приведет к увеличению расходов.

Если компания потеряет российские поставки и вынуждена будет закупить весь необходимый объем из другого источника и физически транспортировать его в Словакию, это обойдется по крайней мере на 140 миллионов евро дороже,

– сообщила SPP.

Впрочем, Россия заявила о готовности продолжить поставки газа через Украину, несмотря на войну, но Киев отказался вести переговоры с Москвой по газу.