ЄС хотів змінити правила санкцій проти Росії, але одна країна все зірвала

Європейський Союз не зміг домовитися про продовження індивідуальних санкцій проти Росії на 12 місяців замість звичних шести. Проти такої пропозиції виступила Словаччина, тоді як дедлайн рішення наступає вже у вересні.

Чому санкції не продовжили

Посли країн ЄС не досягли згоди щодо продовження санкцій, оскільки уряд Словаччини відхилив пропозицію Брюсселя, повідомляє Politico з посиланням на трьох дипломатів.

Братислава стала єдиною столицею, що виступила проти.

При цьому чинні індивідуальні санкції проти Росії спливають 15 вересня 2026 року. ЄС хотів продовжити їх одразу на рік, щоб більше не повертатися до цього питання кожні шість місяців.

Однак подовжити термін обмежень можна лише за одностайної підтримки усіх 27 країн Євросоюзу. Спротив Словаччини фактично заблокував цю ініціативу.

Очевидно, у них є певні заперечення. Думаю, ми вже чули їх раніше,

– зазначив один із європейських дипломатів.

Представник словацького уряду не став коментувати переговори. Тоді як у Міністерстві закордонних справ країни заявили, що обговорення чергового шестимісячного перегляду санкцій тривають і мають завершитися до 15 вересня.

Що ще обговорюють у ЄС

Разом з тим країни ЄС розглядають можливість додати до санкційного списку проти Росії ще 27 фізичних та юридичних осіб. Їхні активи на території Євросоюзу планують заморозити.

Після зустрічі послів технічні експерти Євросоюзу знову обговорять запропоновані зміни та питання продовження санкцій.

Додамо, що традиція переглядати санкції кожні пів року була вимушеним компромісом, створеним спеціально під колишнього прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Будапешт роками використовував наближення дедлайнів як інструмент шантажу, вибиваючи для себе фінансові поступки від Брюсселя.

Нагадаємо, що в ЄС діють дві основні системи санкції проти Росії – індивідуальні та секторальні економічні санкції. Після відходу Орбана з посади прем'єра Угорщини Євросоюзу вдалося у червні цього року подовжити економічні обмеження одразу на 12 місяців, і вони залишатимуться чинними до липня 2027 року.