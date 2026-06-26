Які санкції проти Росії діють

Економічні санкції проти Москви діятимуть щонайменше до 31 липня 2027 року, повідомили в пресрелізі Ради ЄС.

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Це рішення ухвалили після засідання, на якому усі європейські лідери погодилися продовжити антиросійські обмеження ще на 12 місяців.

Їх Євросоюз увів ще у 2014 році після початку вторгнення Росії в Україну, а після лютого 2022 року значно розширив у відповідь на військову агресію Москви.

У підсумку наразі санкції охоплюють найважливіші сектори російської економіки:

фінанси;

енергетику;

торгівлю;

та технології подвійного призначення.

На додачу ЄС заборонив імпорт російської нафти та деяких нафтопродуктів, операції із низкою російських банків та криптовалютних платформ у Росії і третіх країнах.

Також припинив мовлення та анулював ліцензії у Євросоюзі для низки пропагандистських медіа Кремля.

Європейський Союз збереже чинні заходи та готовий вживати додаткових заходів доти, доки Російська Федерація продовжує свої незаконні дії та порушує основоположні норми міжнародного права, насамперед заборону на застосування сили,

– наголосили в Раді ЄС.

Окрім того, у ЄС активно працюють над 21-м пакетом санкцій проти Росії, який європейські лідери хочуть ухвалити якнайшвидше.

Чому вперше санкції погодили на рік

Раніше обмеження регулярно продовжували кожні 6 місяців, і майже завжди це викликало труднощі.

Річ у тім, що відповідно до законодавства ЄС, для продовження санкцій проти Росії потрібна одностайна підтримка всіх 27 держав блоку. Відтак, кожна країна фактично має право вето.

Цим активно користувалася зокрема Угорщина, добиваючись від ЄС тих чи інших преференцій. Однак це змінилося після поразки колишнього прем'єра країни Віктора Орбана на виборах у квітні. Тому європейським лідерам і вдалося знайти компроміс щодо продовження санкцій.

Нагадаємо, новий прем'єр Угорщини Петер Мадяр погодився обмеженнями проти Москви на цілий рік. На відміну від свого попередника, він прагне налагодити відносини з Брюсселем.