США починають полювання на гроші Ірану: Бессент анонсував нові санкції

США готують нову хвилю економічного тиску на Тегеран. Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що вже цього тижня можуть оголосити санкції проти Ірану.

Які санкції готують США

Про це очільник американського Мінфіну повідомив на полях саміту міністрів фінансів та керівників центробанків країн G20, який проходить в Північній Кароліні, пише Reuters.

За словами Бессента, США збираються діяти послідовно та запроваджувати нові вторинні санкції проти Ірану фактично щотижня. Першими під прицілом опинилися банки.

Ми, ймовірно, оголосимо про санкції проти одного з банків цього тижня, а наступного тижня оголосимо про ще одні,

– заявив Бессент.

Міністр також додав, що Вашингтон отримує "дуже значну підтримку" від союзників у цьому питанні.

Чому під ударом не лише банки

Водночас Міністерство фінансів розглядає можливість запровадження обмежень і проти інших структур, які допомагають Ірану вести економічну діяльність.

Зокрема, йдеться про лізингові компанії, які займаються авіаційною технікою, а також підприємства, які співпрацюють із Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР).

Це може бути будь-хто, хто веде бізнес із КВІР. Ми відстежуємо активи Корпусу вартових Ісламської революції,

– наголосив Бессент.

За його словами, американська влада має намір виявляти активи представників іранського режиму за кордоном та заморожувати їх.

Ми не терпітимемо цього. Ми збираємося економічно задушити цей режим,

– резюмував міністр.

Нагадаємо, США розпочали масштабну фінансову кампанію проти Ірану, яку називають операцією "День Д". Її головна мета полягає у тому, щоб максимально перекрити Тегерану доступ до міжнародних фінансових ресурсів і посилити економічний тиск на режим.

Зокрема, 29 серпня Мінфін США оголосив санкції проти підрозділів єгипетського Banque Misr в Об’єднаних Арабських Еміратах через ймовірні фінансові зв’язки цих структур з Іраном.