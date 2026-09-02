Какие санкции готовят США

Об этом глава американского Минфина сообщил в кулуарах саммита министров финансов и руководителей центральных банков стран G20, который проходит в Северной Каролине, пишет Reuters.

По словам Бессента, США намерены действовать последовательно и вводить новые вторичные санкции против Ирана фактически каждую неделю. Первыми под прицел попали банки.

Мы, вероятно, объявим о санкциях против одного из банков на этой неделе, а на следующей неделе объявим о еще одних,

– заявил Бессент.

Министр также добавил, что Вашингтон получает "очень значительную поддержку" от союзников в этом вопросе.

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Почему под ударом не только банки

В то же время Министерство финансов рассматривает возможность введения ограничений и против других структур, которые помогают Ирану вести экономическую деятельность.

В частности, речь идет о лизинговых компаниях, занимающихся авиационной техникой, а также о предприятиях, сотрудничающих с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).

Это может быть любой, кто ведет бизнес с КВИР. Мы отслеживаем активы Корпуса стражей Исламской революции,

– подчеркнул Бессент.

По его словам, американские власти намерены выявлять активы представителей иранского режима за рубежом и замораживать их.

Мы не будем этого терпеть. Мы собираемся экономически задушить этот режим,

– резюмировал министр.

Напомним, США начали масштабную финансовую кампанию против Ирана, которую называют операцией "День Д". Ее главная цель заключается в том, чтобы максимально перекрыть Тегерану доступ к международным финансовым ресурсам и усилить экономическое давление на режим.

В частности, 29 августа Минфин США объявил о санкциях против подразделений египетского Banque Misr в Объединенных Арабских Эмиратах из-за вероятных финансовых связей этих структур с Ираном.