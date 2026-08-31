Что известно о планах США в отношении Израиля

Причем сначала внимание будет сосредоточено на банках, что заявил министр финансов США Скотт Бессент, как пишет Reuters.

В пятницу, 29 августа, США ввели санкции против филиалов египетского Banque Misr в Объединенных Арабских Эмиратах из-за их предполагаемых финансовых связей с Ираном. В частности, Скотт Бессент сообщил, что следующим шагом может стать полное отключение определенного учреждения от финансовой системы, работающей на основе доллара.

Вы будете еженедельно наблюдать гораздо больше таких мер,

– сказал Бессент накануне встречи министров финансов и руководителей центральных банков стран "Группы двадцати".

Он отметил, что США планируют начать с банков и заявить им, что "недопустимо иметь иранские деньги и помогать режиму". Министр финансов США добавил, что намерен донести эту позицию до министров финансов и руководителей центральных банков стран "Группы двадцати", призвав их разорвать экономические связи с Ираном, иначе они могут столкнуться с вторичными санкциями.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

На прошлой неделе Министерство финансов США начало эту кампанию, получившую название "Операция "Экономический изгой"" (англ. – Operation Economic Outcast).

Не может быть никаких утечек. Вы либо с нами, либо с иранцами,

– заявил Бессент.

В то же время он сказал, что не согласен с некоторыми критиками, считающими, что санкции против Ирана не будут успешными без введения вторичных санкций против китайских компаний. По его словам, большая часть закупок Китаем иранской нефти была прекращена из-за блокады США иранских портов, а объемы иранской нефти, хранящейся в танкерах, сокращаются.

Напомним, что США действительно ввели санкции против филиалов египетского Banque Misr. Министерство финансов США заявило, что решило отключить филиалы в ОАЭ от долларовых операций.

В частности, СМИ писали, что Соединенные Штаты оказывают давление на Иран с целью вернуть страну за стол переговоров.