США усиливают санкционное давление на Иран

24 августа администрация президента США Дональда Трампа объявила о начале кампании "Экономический изгой", сообщает пресс-служба Минфина США. Она направлена на усиление давления на Иран и его международных партнеров.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон расширяет категории деятельности, которая может стать основанием для вторичных санкций. Речь идет об ограничениях в отношении организаций и стран, которые помогают Тегерану проводить финансовые операции, продавать нефть или обходить американские санкции.

"Наша цель – перерезать каждую экономическую артерию, поддерживающую этот тиранический режим, пока Тегеран не останется в одиночестве", – заявил Бессент.

В то же время США пока не ввели все заявленные вторичные санкции. По словам министра, Вашингтон дает иностранным компаниям и правительствам определенное время, чтобы прекратить сотрудничество с Ираном.

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В рамках нового пакета американское Министерство финансов уже объявило санкции против 60 физических лиц, компаний и судов. Ограничения касаются структур в Китае, Объединенных Арабских Эмиратах, Сингапуре и других странах.

Отдельно Бессент подчеркнул, что ни одна страна не находится вне зоны действия американских санкций. Это особенно важно для Китая, который остается крупнейшим покупателем иранской нефти.

Под ударом окажутся пять секторов экономики

Новые правила расширяют сферу деятельности, за которую иностранные компании могут попасть под вторичные санкции. Среди приоритетных направлений США назвали цифровые активы, золото, технологии, авиацию и судоходство.

Особое внимание Вашингтона приковано к финансовым учреждениям, которые помогают Ирану превращать доходы от продажи нефти в деньги и осуществлять международные платежи.

Бессент предупредил: компании, содействующие отмыванию средств в пользу Ирана, могут быть фактически отрезаны от долларовой финансовой системы США.

В то же время самым большим потенциальным вызовом для Вашингтона остается Китай. Именно китайские компании закупают значительную часть иранской нефти, а Пекин располагает собственными экономическими рычагами влияния на США.

По данным Reuters, американские власти пока не включили в новый список китайские финансовые учреждения, которые могут быть связаны с торговлей иранской нефтью. Однако Бессент дал понять, что в случае продолжения соответствующей деятельности китайские банки также могут оказаться под санкциями.

Новый виток экономического давления происходит на фоне затянувшейся войны и проблем с судоходством через Ормузский пролив, через который ранее проходила значительная часть мировых поставок нефти. Ограничения на движение танкеров уже поддерживают высокие цены на энергоносители и создают дополнительные риски для мировой экономики.

В то же время эксперты предупреждают, что санкции не дадут мгновенного результата. Иран десятилетиями находится под американскими ограничениями и уже создал разветвленную систему посредников, подставных компаний и судов для обхода санкций.

Бессент фактически поставил Тегеран перед выбором: полная международная экономическая изоляция или возвращение к нормальному взаимодействию с мировой экономикой. При этом конкретные сроки введения части новых вторичных санкций США пока не назвали.

Ранее мы писали о том, что США готовят новый пакет санкций против Ирана, который глава Минфина Скотт Бессент назвал "самым жестким в истории". На фоне этих заявлений цены на нефть поднялись до максимума более чем за три недели, поскольку рынок опасается новых перебоев с поставками.