США розширюють санкційний тиск на Іран

24 серпня адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про початок кампанії "Економічний вигнанець", повідомляє пресслужба Мінфіну США. Вона спрямована на посилення тиску на Іран та його міжнародних партнерів.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон розширює категорії діяльності, яка може стати підставою для вторинних санкцій. Йдеться про обмеження проти організацій та країн, які допомагають Тегерану проводити фінансові операції, продавати нафту або обходити американські санкції.

"Наша мета – перерізати кожну економічну артерію, яка підтримує цей тиранічний режим, доки Тегеран не залишиться наодинці", – заявив Бессент.

Водночас США поки не запровадили всі заявлені вторинні санкції. За словами міністра, Вашингтон дає іноземним компаніям та урядам певний час, щоб припинити співпрацю з Іраном.

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У межах нового пакета американське Міністерство фінансів уже оголосило санкції проти 60 фізичних осіб, компаній і суден. Обмеження стосуються структур у Китаї, Об'єднаних Арабських Еміратах, Сінгапурі та інших країнах.

Окремо Бессент наголосив, що жодна країна не перебуває поза межами американських санкцій. Це особливо важливо для Китаю, який залишається найбільшим покупцем іранської нафти.

Під ударом опиняться п'ять секторів економіки

Нові правила розширюють сферу діяльності, за яку іноземні компанії можуть потрапити під вторинні санкції. Серед пріоритетних напрямків США назвали цифрові активи, золото, технології, авіацію та судноплавство.

Особлива увага Вашингтона прикута до фінансових установ, які допомагають Ірану перетворювати доходи від продажу нафти на гроші та проводити міжнародні платежі.

Бессент попередив: компанії, які сприяють відмиванню коштів на користь Ірану, можуть бути фактично відрізані від доларової фінансової системи США.

Водночас найбільшим потенційним викликом для Вашингтона залишається Китай. Саме китайські компанії купують значну частину іранської нафти, а Пекін має власні економічні важелі впливу на США.

За даними Reuters, американська влада поки не включила до нового списку китайські фінансові установи, які можуть бути пов'язані з торгівлею іранською нафтою. Однак Бессент дав зрозуміти, що в разі продовження відповідної діяльності китайські банки також можуть опинитися під санкціями.

Новий виток економічного тиску відбувається на тлі тривалої війни та проблем із судноплавством через Ормузьку протоку, через яку раніше проходила значна частина світових поставок нафти. Обмеження руху танкерів уже підтримують високі ціни на енергоносії та створюють додаткові ризики для світової економіки.

Водночас експерти застерігають, що санкції не дадуть миттєвого результату. Іран десятиліттями перебуває під американськими обмеженнями та вже створив розгалужену систему посередників, підставних компаній і суден для обходу санкцій.

Бессент фактично поставив Тегеран перед вибором: повна міжнародна економічна ізоляція або повернення до нормальної взаємодії зі світовою економікою. Водночас конкретні терміни запровадження частини нових вторинних санкцій США поки не назвали.

Раніше ми писали про те, що США готують новий пакет санкцій проти Ірану, який глава Мінфіну Скотт Бессент назвав "найжорсткішим в історії". На тлі цих заяв ціни на нафту піднялися до максимуму більш ніж за три тижні, оскільки ринок побоюється нових перебоїв із постачанням.