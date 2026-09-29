Ціни на АЗС стали "екстремальними": Британія намагається зупинити план Трампа

Уряд Великої Британії розпочав екстрені переговори з американською владою, намагаючись уникнути повної зупинки експорту дизеля зі США. Водночас Лондон уже готує власний план дій на випадок найгіршого сценарію.

Чому Лондон намагається переконати США

Про це заявив канцлер скарбниці Великої Британії Джон Хілі в інтерв'ю BBC News.

Ми дуже тісно працюємо з американцями, щоб знайти дипломатичне рішення та послабити наслідки цієї кризи,

– зазначив Хілі.

Річ у тім, що Британія критично залежить від американського пального, адже отримує звідти близько третини всього імпортованого дизеля.

Тому заява президента Дональда Трампа минулого тижня про те, що його адміністрація "дуже серйозно" розглядає можливість заборони експорту дизеля зі США, неабияк стурбувала Лондон.

Як зросли ціни на АЗС Британії

Водночас ціни на пальне в Британії у понеділок досягли нового історичного максимуму через проблеми з постачанням, спричинені конфліктом США з Іраном і війною Росії проти України:

Середня вартість дизеля сягнула рекордних 199,33 пенса за літр , перевершивши навіть кризові показники літа 2022 року.

, перевершивши навіть кризові показники літа 2022 року. Бензин також не відстає, зупинившись на позначці 174,23 пенса за літр.

Гілі визнав, що ціни на дизель у Великій Британії вже стали "екстремальними". За його словами, уряд країни веде переговори зі США і водночас готується до можливого припинення експорту.

По суті, нам потрібне врегулювання на Близькому Сході. Нам необхідно послабити тиск витрат на бізнес, домогосподарства та звичайні сім'ї, який ми бачимо на автозаправках,

– резюмував Гілі.

Нагадаємо, раніше, Дональд Трамп відкрито підтримав припинення продажу дизеля за кордон, аргументуючи це тим, що американське пальне має залишатися вдома. Адже у серпні експорт дизеля зі США досяг рекордних 2 мільйонів барелів на добу.

Проте всередині самих Штатів немає єдності щодо цього радикального кроку. Представники нафтової галузі та міністр енергетики Кріс Райт попереджають, що штучне закриття кордонів призведе до зупинки заводів і дефіциту.