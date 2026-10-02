Мільйони під замком: зняття санкцій ЄС не дуже допоможе Фрідману повернути гроші

Російський олігарх Михайло Фрідман домігся виключення зі санкційного списку Євросоюзу. Однак зняття обмежень не відкрило йому миттєвого доступу до заморожених статків.

Чому рішення ЄС не повернуло гроші

Фрідман володіє 37,9% у зареєстрованих у Люксембурзі компаніях LetterOne Holdings та LetterOne Investment Holdings. До запровадження санкцій у 2022 році саме ця частка була його головним активом за межами Росії, пише Bloomberg.

Однак станом на кінець 2025 року LetterOne не виплатила майже 500 мільйонів доларів дивідендів акціонерам, які перебувають під санкціями.

Навіть після виключення зі списку ЄС Фрідман може бути змушений чекати на доступ до своїх коштів. Справа в тому, що 62-річний мільярдер досі перебуває під іншими жорсткими санкціями:

США;

Великої Британії.

Відтак, поки Фрідман залишається під американськими та британськими санкціями, його можливості отримувати дивіденди будуть обмежені.

Як пояснюють юристи, європейські банки панічно бояться вторинних санкцій США. Тому будь-яка фінансова установа вимагатиме спеціальних ліцензій від Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) та британських регуляторів.

Які запасні плани готує росіянин

За даними джерел з оточення олігарха, Фрідман, який має паспорти Росії та Ізраїлю, наразі розглядає ризиковану схему. Він може спробувати перевести заборговані дивіденди з люксембурзького банку до Туреччини або Об'єднаних Арабських Еміратів.

Втім, чи спрацює така схема, невідомо. На думку фахівців, частина банків може й надалі відмовлятися працювати з Фрідманом через санкційні ризики.

Деякі банки все одно уникатимуть його, оскільки він не відповідатиме їхньому рівню прийнятного ризику, але деякі цього не робитимуть, оскільки він є прибутковим клієнтом,

– пояснив доцент права Австралійського національного університету Антон Мойсеєнко.

У самій LetterOne привітали рішення ЄС, але визнали, що це не змінює стратегію або систему управління компанії. Там нагадали, що законодавство США та Великої Британії про санкції все ще застосовується.

Нагадаємо, що 22 вересня посли країн Євросоюзу остаточно схвалили рішення про зняття обмежень з Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Цьому передували тижні жорстких торгів та ультиматумів.

Головним лобістом Фрідмана виступив Люксембург. Країна використала ситуацію для власної вигоди, адже російський мільярдер подав проти неї арбітражний позов на колосальну суму у близько 16 мільярдів доларів через заморожування його активів.