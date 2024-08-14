Фрідман проти Люксембургу

Російський мільярдер і колишній власник Сенс Банку Михайло Фрідман подав позов до міжнародного арбітражу проти Люксембургу на суму 16 мільярдів доларів. Як повідомили російські ЗМІ, скарга Фрідмана стосується заморожування його активів у кількох країнах, які він контролює через люксембурзькі холдингові компанії.

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Річ у тім, що мільярдер володіє як прямими, так і бенефіціарними пакетами акцій кількох люксембурзьких компаній, серед яких: Alfa Asset Management (Europe), Alfa Capital Investments Holdings, LetterOne Holdings, LetterOne Investment Holdings, CTF Holdings та ABH Holdings.

Завдяки цим інвестиціям він вклав кошти в ряд ключових компаній, зокрема:

в російський Альфа-банк, Amsterdam Trade Bank;

ритейлера X5 Group;

у телекомунікаційні компанії Veon (власник Київстар) і Turkcell (власник lifecell).

Окрім цього, мільярдер інвестував у фармацевтичну групу Emma Healthcare та інші компанії.