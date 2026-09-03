Слідом за транспортом: у столиці подорожчає вода, Київрада запровадила новий тариф

У четвер, 3 вересня, Київрада підтримала підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення. Нова ціна за кубометр складатиме – 63,79 гривні

Ціна зросте у 2 рази. Про це пише Суспільне.

Що кажуть у Київраді?

"За" проголосували 74 депутати. Рішення пояснюють зростанням вартості електроенергії, пального та реагентів.

Нагадаємо, що загальний тариф на водопостачання та водовідведення у столиці дорівнював 30,38 гривні за кубометр.

Мер міста Віталій Кличко сказав, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) рекомендувала підняти тариф ще у 2024 році. За його словами, ціни на водопостачання та водовідведення також підвищують в інших регіонах.

Галузь водопостачання опинилася фактично на межі виживання. Запроваджувати економічно обґрунтовані тарифи для населення ми не будемо. Але тариф на воду – в той час, коли зросли тарифи на електроенергію, ціни на пальне, на реагенти – не може залишатися на колишньому рівні,

– заявив Кличко.

Його заступник Петро Пантелєєв підкреслив, що зарплати працівників водоканалу є одними з найнижчих серед усіх комунальних підприємств. Він сказав, що рішення, навпаки, дозволить стримати різке зростання вартості води для жителів столиці.

Чиновник розповів, що якби депутати не підтримали рішення, то юридичним наслідком могло стати зростання тарифу до 90 гривень за кубометр. Пантелєєв також апелював до необхідності додаткового фінансування підприємства напередодні опалювального сезону.

Зазначимо, що в Україні немає єдиного загальнонаціонального тарифу на воду, оскільки кожен місцевий водоканал встановлює власні розцінки, які згодом затверджує регулятор або місцева влада. Окрім прямого підвищення вартості кубометра, деякі міста йдуть шляхом запровадження абонентської плати.

Це фіксований платіж за обслуговування договорів та лічильників, який нараховується додатково до вартості спожитої води. У Києві діє щомісячна абонплата, що сягає 94,38 гривні.