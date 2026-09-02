Що буде з цінами на газ для населення у вересні

Для переважної більшості українців, а це близько 98% або понад 12 мільйонів домогосподарств, які є клієнтами "Нафтогаз", тариф залишається стабільно фіксованим на рівні 7,96 гривні за кубометр, повідомляє "Газ.Правда".

Ця ціна діє в межах річного тарифного плану "Фіксований", який офіційно продовжено до 30 квітня 2027 року. Інші постачальники блакитного палива пропонують річні тарифи в діапазоні від 7,96 до 9,99 гривні за кубометр:

споживачі ТОВ "Рітейл Сервіс" (СвітлоГаз) мають сплачувати – 9,99 гривні за кубометр;

споживачі ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) мають платити – 8,46 гривні за кубометр;

ТОВ "Львівенергозбут" – 8,20 гривні за кубометр;

ТОВ "Київські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні за кубометр;

ТОВ "Галнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр;

ТОВ "Тернопільоблгаз збут" – 7,96 гривні за кубометр;

ТОВ "Прикарпатенерготрейд" – 7,98 гривні за кубометр.

Що буде з тарифами на воду

В Україні немає єдиного загальнонаціонального тарифу на воду, оскільки кожен місцевий водоканал встановлює власні розцінки, які згодом затверджуються регулятором або місцевою владою.

З 1 вересня 2026 року виконавчий комітет Білоцерківської міської ради підвищує тарифи на воду для місцевих жителів. Причиною такого кроку стало критичне фінансове становище комунального підприємства ТОВ "Білоцерківвода", повідомляє місцева міська рада.

Тетяна Бойко Керівник ТОВ "Білоцерківвода" Я працюю на цьому підприємстві 40 років, і в такому стані як зараз, воно не було ні в 90-ті роки, ні на початку війни. Рахунки арештовані, тому що ми заборгували за електроенергію, працівників обмаль, ми не можемо знайти нікого, хто б погодився працювати на заробітну плату в розмірі 8 тисяч гривень. Аби розрахуватися за електроенергію, нам потрібні кошти.

Окрім прямого підвищення вартості кубометра, деякі міста йдуть шляхом запровадження абонентської плати. Це фіксований платіж за обслуговування договорів та лічильників, який нараховується додатково до вартості спожитої води.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Наприклад, з 1 вересня Первомайський водоканал вводить таку плату для споживачів з індивідуальними договорами: 23 гривні за водопостачання та 17 гривень за водовідведення, що сумарно складе 40 гривень на місяць незалежно від обсягу споживання, інформує КП "Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства".

Схожа ситуація спостерігається і в Києві, де тариф "Київводоканалу" тримається на рівні 30,384 гривні за кубометр. Проте в столиці діє щомісячна абонплата, що сягає 94,38 гривні.

В Одесі новий підвищений тариф у розмірі 65,54 гривні за кубометр почав діяти ще з 15 серпня. Саме у вересні мешканці отримають перші платіжки за новими розцінками.

Важливо! У Кропивницькому наразі лише планувалось різке збільшення тарифу з 45,97 до 109,14 гривні. Поки це рішення не ухвалено. Як відомо, ще 28 серпня депутати Кіровоградської обласної ради не підтримали рішення про підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення підприємством "Дніпро-Кіровоград".

Як зміниться тариф на електроенергію з 1 вересня

З 1 вересня базовий тариф на електроенергію для побутових споживачів не зміниться і становитиме 4,32 гривні за кіловат-годину. Водночас частина українців може зменшити витрати на світло вдвічі, якщо перейде на багатозонний облік, зазначають у ПАТ "Львівобленерго".

Зверніть увагу! Встановлення такого приладу дає змогу гнучко регулювати розмір тарифу, залежно від годин використання енергоємних приладів, наприклад, переносячи роботу бойлера чи пральної машини на нічний час.

Наприклад, двозонний лічильник дозволяє суттєво скоротити нічні витрати. У період із 23:00 до 07:00 застосовується пільгова ставка 2,16 гривні за кіловат, тоді як з 07:00 до 23:00 діє стандартна ціна 4,32 гривні. Ще більшу економію вночі забезпечує тризонний прилад:

тариф із 23:00 до 07:00, завдяки тризонному лічильнику, знижується до 1,73 гривні за кіловат-годину;

у пікові години, а саме з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00, вартість зростає до 6,48 гривні;

а з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00, платити доведеться базові 4,32 гривні.

Коли може зрости ціна електроенергії для побутових споживачів

Чинний тариф на світло у розмірі 4,32 гривні офіційно зафіксовано рішенням уряду до 31 жовтня 2026 року. Ця ціна утримується завдяки механізму покладення спеціальних обов'язків, який компенсує різницю між ринковою вартістю та тарифом для населення.

До того ж вже з 1 жовтня повертається пільговий тариф для домогосподарств з електроопаленням, який становитиме 2,64 гривні за кіловат-годину на перші 2000 кіловатів на місяць.